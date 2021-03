Sassaiola contro carabinieri e vigili del fuoco a Palermo: indagini

Un gruppo di giovani ha aggredito lanciando sassi carabinieri e vigili del fuoco durante un intervento per spegnere una "vampa", cataste di legna tradizionalmente incendiate nei giorni della festa di San Giuseppe. E' successo a Palermo in via Li Puma, allo Sperone. La sassaiola ha danneggiato i mezzi dei pompieri e dei carabinieri. Sia i militari che i vigili del fuoco sono rimasti illesi. Sono in corso indagini per identificare gli autori del gesto.