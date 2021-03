Incendio in un negozio di parrucchiere a Palermo

E' successo tra via Messina Marine e via Generale Albricci. I residenti che abitano nella zona hanno sentito un forte boato

Fiamme ieri sera a Palermo: un incendio è divampato in un negozio di parrucchiere, tra via Messina Marine e via Generale Albricci. I residenti che abitano nella zona hanno sentito un boato e poi hanno visto il fumo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, già nelle vicinanze per spegnere una delle "vampe" di San Giuseppe, riuscendo così a contenere il rogo evitando l'evacuazioe del palazzo dove si trova l'esercizio commerciale. A quanto emerso le fiamme sarebbero state provocate da un guasto alla caldaia.