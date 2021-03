Palermo, scoperti 74 “furbetti” del reddito di cittadinanza

I finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo Palermo, in collaborazione con funzionari dell'Inps, hanno individuato nel capoluogo siciliano 74 cosiddetti "furbetti" del reddito di cittadinanza, che percepivano senza averne diritto, secondo l'indagine svolta. I soggetti sono stati denunciati e segnalati all'Inps per la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate, pari a oltre 1,2 milioni di euro.

Le indagini

In particolare, i soggetti controllati non hanno dichiarato rispettivamente: vincite al gioco per importi superiori a 20mila euro; di percepire redditi esenti per importi superiori a 6mila euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, per un valore superiore a 30mila euro; o ancora di essere proprietari di motoveicoli immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda del sussidio, con cilindrata superiore a quella consentita, ovvero 250 centimetri cubici. Tutti elementi che non consentono la possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza.