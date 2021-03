Rapina in banca nel Nisseno, bottino di 50mila euro

Rapina a mano armata nella filiale della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno Sommatino, in provicia di Caltanissetta. Due persone con il volto coperto hanno puntato una pistola al direttore della banca intimandogli di consegnare i soldi del bancomat e delle casse. I due sono fuggiti a piedi per poi raggiungere, presumibilmente, un'auto lasciata nelle vicinanze. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati sottratti oltre 50 mila euro. In seguito il direttore della banca ha avuto un malore ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale Sant'Elia. Sul posto i carabinieri che stanno perlustrando l'area anche con un elicottero inviato da Palermo.