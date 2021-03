Siracusa, esplode bomba carta davanti a chiosco: danni lievi

Un ordigno rudimentale è esploso nella notte davanti a un chiosco in piazza Pancali alle porte di Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Lievi i danni alla struttura, una delle quattro posizionate nella piazza. I residenti sono stati svegliati dal forte boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della squadra mobile che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza e ascoltato il titolare del chiosco per cercare dei capire i motivi di quella che appare come una intimidazione.