Avola, sparatoria in via de Gasperi: due feriti

Sparatoria in via de Gasperi ad Avola, in provincia di Siracusa. Due uomini, secondo una ricostruzione della polizia, si sarebbero affrontati questa mattina. Uno è stato ferito con colpi di arma da fuoco ed è stato trasferito all'ospedale Di Maria. L'altro presenta delle ferite, forse causate da un corpo contundente, ed è stato anche lui portato al pronto soccorso per le cure dei sanitari. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato i due. Le indagini sono in corso.