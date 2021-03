Catania, sequestrati 150 grammi di cocaina in pietra: due arresti

Uno di loro stava espiando la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di un cumulo di condanne riportate per il reato di traffico di stupefacenti

A Catania la polizia ha arrestato due spacciatori di 44 e 32 anni, bloccati dopo che si sono passati tra loro una busta contenente 150 grammi di cocaina in "pietra". Uno di loro stava espiando la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di un cumulo di condanne riportate per il reato di traffico di stupefacenti.