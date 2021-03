Maltempo, raffiche di vento fino a 50 chilometri: Eolie isolate

Tempesta di vento alle Eolie con raffiche di vento che per tutta la notte hanno soffiato da Ovest-Nord-Ovest a oltre 50 chilometri orari. Il mare è molto mosso e ha anche raggiunto forza 6-7. Le sette isole sono prive di collegamenti marittimi. Aliscafi e traghetti sono bloccati nei porti. (LE PREVISIONI METEO IN SICILIA)

La situazione

A Lipari nella banchina di Sottomonastero sono rimasti ormeggiati il traghetto "Lippi" della Siremar-Caronte e la nave che trasporta i rifiuti. In rada vi è la nave cisterna della società Marnavi di Napoli. La furia del vento ha causato danni alle colture ed ai vigneti soprattutto nelle zone alte delle isole.

A Palermo

Non solo. Il forte vento della scorsa notte ha provocato alcuni danni a Palermo. Sono caduti due pali della luce finiti sulle auto parcheggiate. Tutto questo è successo in via Brigata Aosta e in via Cristoforo Colombo. Anche alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento come in via Sciuti e nella zona di via Libertà. Anche in questo caso sono stati provocati danni alle auto. Parte di un balcone è caduto in via Lancia di Brolo. Per rimettere le zone in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.