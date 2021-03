Catania, incendio nella casa della vicina: anziana salvata

Una donna di 87 anni che a Catania rischiava di perdere la vita a causa del fumo e delle fiamme sviluppatisi in un'appartamento di una sua vicina 86enne, ieri è stata salvata dalla polizia.

La ricostruzione dei fatti

A intervenire, in uno stabile di via Canfora, sono stati i poliziotti, che tra le fiamme e il fumo hanno individuato la donna, che era in stato confusionale e dopo averla salvata l'hanno affidata al personale sanitario. Gli stessi agenti sono rimasti intossicati a causa del fumo e hanno dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale. Poi i pompieri hanno accertato che l'incendio era divampato probabilmente a causa di una piastra elettrica guasta.