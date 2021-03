Sub morto durante una battuta di pesca a San Vito Lo Capo

Era andato ieri a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, per una battuta di pesca nella zona di Makari ma la famiglia aveva lanciato l'allarme perché il sub non era tornato a casa. In queste ore un sub e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di N. P. di 67 anni. Il corpo è stato recuperato e consegnato agli uomini della Capitaneria di Porto. Sono stati due giorni di ricerche intense da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria.