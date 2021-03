In manette un uomo di 54 anni e un giovane di 20 anni. Sono stati trovati in possesso di 370 grammi di marijuana nascosta in uno zainetto nascosto nella loro auto.

A Siracusa due persone sono state arrestate per spaccio di stuopefacenti dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in via Eumelo dopo una segnalazione bloccando un uomo di 54 anni e un giovane di 20 anni. Sono stati trovati in possesso di 370 grammi di marijuana nascosta in uno zainetto nascosto nella loro auto.