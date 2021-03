Incendio in un'abitazione a Paternò, morto un anziano di 91 anni

Un anziano di 91 anni è deceduto in un incendio divampato in casa mentre dormiva. E' successo la notte scorsa a Paternò, in provincia di Catania. Il rogo sarebbe partito da una stufa elettrica alogena che il pensionato usava in camera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La Procura di Catania ha disposto la restituzione dalla salma ai familiari.