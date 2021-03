Militare morto a Siracusa dopo dose vaccino, quattro indagati

L'accusa per i quattro indagati, inizialmente una decina, è di omicidio colposo. I militari del Nas di Catania hanno eseguito verifiche su distribuzione, trasporto, conservazione e somministrazione della dose

Sono quattro gli indagati iscritti dalla Procura di Siracusa nel registro avviso di reato per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, il maresciallo della Marina militare ad Augusta, deceduto martedì 9 marzo per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco (Catania). Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino Astrazeneca, il cui lotto ABV2856 è stato ritirato poi dall'Aifa. L'iscrizione è un atto dovuto per consentire di disporre l'autopsia sul corpo del militare.

L'inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro sul territorio italiano del lotto coinvolto. L'accusa per i quattro indagati, inizialmente una decina, è di omicidio colposo. Potrebbero avere avuto una responsabilità nel decesso secondo quanto accertato dai militari del Nas di Catania, che indagano sulla vicenda e hanno eseguito verifiche su distribuzione, trasporto, conservazione e somministrazione della dose.