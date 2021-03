Incidente stradale a Siracusa, due morti e due feriti

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, l'auto su cui viaggiava un 54enne per cause ancora da accertare si è scontrata con altri due veicoli

Due persone hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Siracusa sulla strada provinciale 14 'Mare monti'. Le vittime sono Antonio Di Luciano, 54 anni, e Marco Sconza, 36 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, la Golf su cui viaggiava il 54enne per cause ancora da accertare si è scontrata con altri due veicoli. L'uomo è deceduto per le ferite riportate prima di arrivare in ospedale. Il 36enne, che era a bordo di una Passat, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma anche in questo caso i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Altre due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo di una Mercedes, sono state estratte dalle lamiere accartocciate dell'auto dai vigili del fuoco e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i carabinieri.