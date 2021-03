Carlentini, spacciava droga mentre era ai domiciliari: arrestato

L'uomo è stato sorpreso con un chilo e 600 grammi di marijuana in casa. Oltre allo stupefacente i militari hanno sequestrato un sistema di video sorveglianza installato nell'appartamento

Pur essendo agli arresti domiciliari per furto aggravato, spacciava sostanze stupefacenti: per questo un 31enne, A. V., è stato arrestato dai carabinieri di Carlentini, con la collaborazione di militari dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia di Sigonella. L'uomo è stato sorpreso con un chilo e 600 grammi di marijuana in casa. La droga, secondo gli investigatori, aveva un valore di mercato di circa 20 mila euro. Oltre allo stupefacente i militari hanno sequestrato un sistema di video sorveglianza installato nell'appartamento.