Catania, picchia figlio minorenne della convivente: arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri per aver picchiato il figlio 14enne della convivente, che era intervenuto a difendere la madre durante una lite tra i due. A chiamare il 112 è stata la donna. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in una abitazione diversa da quella familiare e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e estorsione. Accompagnato in ospedale, il minorenne è stato giudicato guaribile in 15 giorni per un trauma contusivo all'emitorace destro e un trauma al padiglione auricolare sinistro. Nella denuncia la donna ha detto che in diverse occasioni il convivente li aveva minacciati con un'ascia, arma che è stata sequestrata dai militari.