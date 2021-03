Incidente sulla statale 113 a Trabia: ragazza 19enne in coma

Una ragazza di 19 anni, I.F., rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. avvenuto sulla statale 113 all'altezza di Trabia, in provincia di Palermo. La giovane era a bordo di una Fiat Panda con altre due ragazze, di 27 e 15 anni, quando l'auto si è schiantata contro il muro del Castello Lanza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la 19enne dall'abitacolo e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. La ragazza è stata poi ricoverata al Policlinico di Palermo in gravi condizioni.

Le altre due ragazze sono state trasportate all'ospedale di Termini Imerese ma le loro condizioni non sono gravi. Sono in corso gli esami alcolemici e tossicologici e l'utilitaria è stata sequestrata.