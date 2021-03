Incendio in un deposito mezzi nel Palermitano, indagini in corso

Un incendio è divampato la scorsa notte in un deposito mezzi in via Guglielmi a Villabate, nel Palermitano, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Le fiamme hanno danneggiato un autocarro. Nel deposito si trovavano sei veicoli, alcuni già carichi di frutta e verdura. Uno solo di questi è stato intaccato dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che potessero danneggiarsi gli altri camion parcheggiati. Presenti anche i carabinieri. Sono in corso le indagini.