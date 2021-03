Palermo, allo Zen ferito un uomo a colpi di pistola

Un 32enne è stato colpito al torace e all'addome durante un agguato avvenuto tra via Nedo Nadi e via Costante Girardengo

Un ragazzo, E. C. di 32 anni, è stato ferito a colpi di pistola in un agguato avvenuto oggi tra via Nedo Nadi e via Costante Girardengo allo Zen di Palermo. Secondo quanto ricostruito il giovane aveva appena parcheggiato l'auto, quando è stato raggiunto da alcuni proiettili al torace e all'addome. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Gli agenti stanno effettuando i rilievi anche sulla Volkswagen Polo trovata con uno sportello aperto. La polizia sta eseguendo i controlli sulla vettura mentre un elicottero sorvola la zona. Non sarebbero stati trovati bossoli per terra.