Maltrattamenti animali in provincia di Messina, sequestri e denunce

Macelli e allevamenti abusivi in provincia di Messina. Sequestrati coltelli e mazze di ferro per l'uccisione degli animali, nonché oltre 230 capi di bestiame. Denunciati due allevatori dai finanzieri nel corso di due distinti interventi.

Le vicende

In particolare, il titolare all'area abusivamente adibita ad attività di macellazione, a Mongiuffi Melia, procedeva all'uccisione degli animali con strumenti non regolari, provocandogli gravi sofferenze con crudeltà, e conservava le carni macellate in celle frigorifere sprovviste dei requisiti richiesti: una vera e propria fattoria lager, commenta la guardia di finanza. I coltelli a lama lunga e le mazze di ferro, nonché la cella frigorifera sono stati sottoposti a sequestro, come i 58 capi di bestiame ancora vivi, tra suini, ovini e polli, tutti pronti per la macellazione, tuttavia privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza, nonché dell'apposita documentazione sanitaria. L'allevatore è stato denunciato per ricettazione e macellazione clandestina, che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a un anno, ovvero l'ammenda fino a 150mila euro.

Il secondo controllo

Nel corso del secondo controllo, invece, la guardia di finanza e i funzionari dell'Asp hanno rilevato la presenza maiali privi di indicazione sulla provenienza e la tracciabilità, nonché innumerevoli altri animali, tra ovini e caprini, ancora non sottoposti alla profilassi prescritta dalla normativa sanitaria. Sequestrati i 12 suini privi di marchio auricolare identificativo e i 166 animali privi di profilassi. Anche in questo caso l'allevatore è stato segnalato alla procura.