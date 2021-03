Mafia a Palermo, commercio orologi di lusso: 15 misure cautelari

Uno degli indagati è finito in carcere, per 3 divieto di espatrio e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, altri 11 ai domiciliari. Sequestrata anche una gioielleria a Milano. Operazioni in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia, con il supporto dei Nuclei Pef di Milano, Torino, Palermo, Pordenone e Grosseto