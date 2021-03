Caltagirone, pistola in auto: arrestato presunto affiliato clan

L'arma non era censita nella banca dati. Deve rispondere di porto illegale e detenzione abusiva di armi

Un presunto affiliato al clan Laudani, M.G. di 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone perché viaggiava in auto con una pistola Beretta calibro 22 con 10 proiettili nel caricatore. L'arma inoltre non era censita nella banca dati. Deve rispondere di porto illegale e detenzione abusiva di armi. L'uomo è stato fermato per un controllo lungo la SS. 417 mentre era alla guida di una Fiat Punto.