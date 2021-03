Catania, tenta di investire ex moglie e nuovo compagno: arrestato

Le due vittime dell'aggressione sono state medicate in ospedale e giudicate guaribili in 30 giorni ciascuna per politraumi

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per tentato omicidio a Catania con l'accusa di aver tentato di travolgere con la propria auto la moglie, dalla quale si è separato da alcuni mesi, e il nuovo compagno della donna. Secondo quanto ricostruito, non riuscendo nell'intento è sceso dalla vettura e li ha aggrediti, sostenuto da alcuni familiari. Le due vittime dell'aggressione sono state medicate in ospedale e giudicate guaribili in 30 giorni ciascuna per politraumi. L'arrestato è stato portato in carcere su disposizione del Pm di turno in attesa del giudizio di convalida del provvedimento.