Palermo, scoperti meccanico e lavaggista abusivi

A Mezzojuso, nel Palermitano, la guardia di finanza ha sequestrato un'officina meccanica e un autolavaggio aperti senza autorizzazione. Inoltre, i titolari non avevano dichiarato la loro posizione al fisco. Sono state così erogate sanzioni pecuniarie da 5.164 a 15.493 euro, per l'esercizio dell'attività in assenza delle autorizzazioni.

Oltre al sequestro dei locali i due gestori sono stati denunciati alla procura di Termini Imerese per reati in materia ambientale, l'assenza delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e olii esausti previsto. Durante i controlli è emerso che i due percepivano anche il reddito di cittadinanza ed è scattata così la segnalazione all'Inps per la revoca del beneficio.