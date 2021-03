Etna, continua l'attività eruttiva dai crateri

Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania sottolineando inoltre che, le colate di lava arrivate nella Valle del Bove durante la fase di ieri non sono più alimentate e i fronti sono in raffreddamento

Continua l'attività eruttiva dai crateri sommitali dell'Etna. Allo stato attuale l'ampiezza del tremore vulcanico è su valori medi e la sua sorgente risulta in prossimità del cratere Bocca Nuova, dove è anche localizzato un alto numero di eventi infrasonici. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania sottolineando inoltre che, le colate di lava arrivate nella Valle del Bove durante la fase di ieri non sono più alimentate e i fronti sono in raffreddamento.

Le immagini

Attraverso l'analisi delle immagini delle telecamera di sorveglianza dell'Ingv-Oe si è osservato che il campo lavico si è sviluppato ramificandosi in tre differenti bracci, il flusso maggiormente esteso ha interessato il settore occidentale della Valle dei Bove estendendosi sino a circa 1.800 metri sul livello del mare.