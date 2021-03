Finanza sequestra 9.000 articoli contraffatti nel Catanese, 8 denunce

L'operazione è stata compiuta sia in città sia in alcuni comuni, tra cui Misterbianco, Linguaglossa, Aci Catena e Paternò

Oltre 9.000 articoli contraffatti e non sicuri sono stati sequestrati nell'ultima settimana dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania in negozi di diversi comuni della provincia. Otto le persone denunciate in totale, cinque di origine cinese e tre italiani. In vari quartieri di Catania sono stati sequestrati oltre 3.900 articolo tra capi di abbigliamento, cd, dvd e videocassette taroccati e mascherine e dispositivi di protezione individuali del tipo Ffp2 non conformi.

Sequestrate 3.000 mascherine a Misterbianco

Due commercianti sono stati denunciati dopo che a Misterbianco sono state sequestrate in due ditte più di 3.000 mascherine in tessuto e oltre 500 capi di abbigliamento, per lo più cappelli, con marchi e loghi contraffatti, che sono stati sequestrati.

Trovati elettrodomestici non a norma a Linguaglossa

A Linguaglossa i militari durante un controllo in un esercizio commerciale hanno trovato più di 400 articoli, fra cui piccoli elettrodomestici e materiale elettrico a bassa tensione e numerosi giocattoli, privi dei requisiti minimi per la tutela dei consumatori. Tutti i prodotti non a norma sono stati sequestrati e ritirati dal mercato, mentre ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative fino a 15.000 euro.

L'operazione ad Aci Catena e Paternò

Ad Aci Catena in un altro negozio sono stati sequestrati oltre 200 articoli ludici e piccoli elettrodomestici non conformi agli standard di sicurezza fissati dalla normativa vigente. A Paternò, in un punto vendita della grande distribuzione sono stati sequestrati 250 prodotti con marchio contraffatto di famose griffe. Il titolare è stato denunciato alla Procura e segnalato alla Camera di Commercio di Catania per la sanzione amministrativa.