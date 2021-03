Aveva anche tentato di drogarla. Ora è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spaccio di stupefacenti

Maltrattava la ex compagna e aveva anche tentato di drogarla. Con queste accuse la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura di Trapani. Ora è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spaccio di droga.