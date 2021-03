Modica, rimprovera tre ragazzi per schiamazzi: aggredito

I minorenni gli hanno chiuso la mano nella portiera dell’auto in cui stava rientrando dopo aver invitato i giovani a cessare di fare rumore, colpendolo con calci e pugni quando era ormai a terra. La vittima è stata medicata in ospedale. I ragazzi sono stati denunciati al tribunale dei minori di Catania

Un uomo, avvicinandosi a tre minorenni che si trovavano nei pressi di un impianto sportivo in costruzione a Modica, aveva invitato i giovani che facevano schiamazzi a cessare di fare rumore. Mentre si stava allontanando e stava per risalire in auto, i tre lo hanno aggredito all'improvviso, chiudendogli la mano nella portiera, poi colpendolo con calci e pugni anche quando era ormai a terra. La vittima del pestaggio è stata medicata in ospedale a Modica. I carabinieri hanno avviato le indagini e, grazie ad alcune testimonianze, sono riusciti ad individuare i tre aggressori. I tre ragazzi sono stati denunciati al Tribunale dei Minori di Catania.