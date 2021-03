Incidente a Buonfornello: auto cade da viadotto, grave una 32enne

La vettura è caduta da un’altezza di 25 metri dal viadotto lungo l’autostrada Palermo-Catania. La donna è stata portata all’ospedale Villa Sofia. Le squadre di soccorso stanno battendo la zona per cercare il figlio che secondo la ferita era a bordo della macchina. Ma agli agenti della polizia stradale i familiari della 32enne hanno detto che la donna non ha figli

Un'auto con una 32enne di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) è caduta da un’altezza di 25 metri dal viadotto all'altezza dello svincolo di Buonfornello sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza della diramazione per Messina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile quelli dell'Anas e la polizia stradale. La donna è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia di Palermo in gravissime condizioni.

Le ricerche del figlio

La donna, prima di essere elitrasportata in codice rosso, ha riferito che con lei a bordo c'era il figlio, che finora non è stato trovato. Le squadre di soccorso stanno battendo la zona sotto il viadotto per cercarlo. Agli agenti della polizia stradale, però, i familiari della ferita hanno detto che la donna non ha figli.