Armi nascoste nel condominio, due arresti a Siracusa

Due arresti, sostanza stupefacente sequestrata e un piccolo arsenale trovato all'interno di un condominio protetto da cancelli e portoni in metallo. Questo è il bilancio dell'operazione antidroga della polizia di Siracusa.

La vicenda

Le armi erano state nascoste nelle manichette antincendio della palazzina. In totale gli agenti hanno recuperato tre pistole semiautomatiche, di vario calibro, un fucile con canna mozzata e relativo munizionamento, decine di cartucce. Alcune delle armi erano con matricola abrasa o costruite artigianalmente. In manette è finito un uomo di 37 anni, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, cocaina, hashish e denaro.

L'arresto

La polizia ha rimosso e sequestrato i cancelli e portoni in metallo realizzati abusivamente davanti a un accesso condominiale dei complessi di edilizia popolare in via Italia eseguendo un provvedimento della Procura di Siracusa. Gli agenti hanno notato un uomo che fuggiva dalle scale e sul terrazzo ha lanciato nel vuoto un marsupio. All'interno 50 dosi di cocaina per 11 grammi, 93 dosi di hashish per 55 grammi e 13 dosi di marijuana oltre a 1.600 euro, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e un candelotto esplosivo.