Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nei prossimi giorni il dipartimento di Prevenzione medicina scolastica dell'Asp, stabilirà per quali sezioni dovrà scattare il provvedimento della quarantena

Altri tre casi accertati di docenti positive al Covid-19 presso il plesso della Scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Don Milani", a Scicli. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:49 - Tre docenti positive, chiude scuola infanzia Scicli

Altri tre casi accertati di docenti positive al Covid-19 presso il plesso della Scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Don Milani", a Scicli. Dopo avere sentito il dirigente scolastico, Roberto Ferrera, e il responsabile della protezione civile comunale, Andrea Pisani, considerata la situazione e i possibili contatti, il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha deciso la sanificazione dei locali interessati e ha disposto la chiusura del plesso dal 1° al 3 marzo. Nei prossimi giorni il dipartimento di Prevenzione medicina scolastica dell'Asp, stabilirà per quali sezioni dovrà scattare il provvedimento della quarantena.

8:27 - In Sicilia 578 nuovi positivi su 24.570 tamponi

Sono 578 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati ieri in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,3%. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.096. Gli attualmente positivi sono 26.597. I guariti sono 986. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 908, ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 132. Questa la distribuzione dell'incremento de positivi per provincia: Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Agrigento 16, Ragusa 14.