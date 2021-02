Droga, blitz della polizia a Siracusa: due arresti

In manette un 37enne e un 22enne. Il primo per spaccio di cocaina e hashish; il secondo per detenzione di arma clandestina, un'arma giocattolo modificata e munizioni

La polizia a Siracusa, nell'ambito di un'operazione antidroga, hanno arrestato S.M. di 37 anni e M.C. di 22 anni. Il primo per spaccio di cocaina e hashish; il secondo per detenzione di arma clandestina, un'arma giocattolo modificata, e munizioni.

Gli arresti

Nel quartiere della Mazzarona gli agenti hanno notato un andirivieni di persone che si recavano in un appartamento al piano terra di un condominio, protetto da telecamere di videosorveglianza a ogni lato. Entrando nella casa, protetta da un doppio portone in metallo, hanno sorpreso il 37enne in possesso di una mazza da baseball, probabilmente utilizzata per "dissuadere" eventuali visitatori poco graditi. Un monitor era collegato al sistema di videosorveglianza. Inoltre, la polizia ha trovato nello scarico del water e nel condotto fognario un pacchetto, recuperato grazie a un sistema di pompaggio dell'acqua ad alta pressione, con all'interno numerose di bustine contenenti 17 grammi di cocaina e sei grammi di hashish. Poi gli investigatori hanno effettuato una perquisizione all'interno di un'altra abitazione trovando una pistola: un'arma giocattolo modificata artigianalmente, dotata di tutti i congegni di sparo. L'arma era dotata di un caricatore rifornito da una cartuccia.