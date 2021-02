Danneggia chiesa durante la messa: 38enne ai domiciliari in comunità

Un 38enne di Noto affetto da disturbi psichici è stato messo ai domiciliari in una comunità terapeutica assistita dai carabinieri di Pachino (Siracusa). I militari hanno raccolto una decina di denunce per episodi di danneggiamento nei confronti del 38enne, segnalazioni poi verificate attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. L'uomo era già stato sottoposto al divieto di soggiorno nel comune di Pachino ma, nonostante la misura interdittiva, si era introdotto in una chiesa disturbando la funzione religiosa in corso e danneggiando alcuni oggetti sacri custoditi all'interno della Chiesa. Per questo l'autorità giudiziaria ha deciso per l'inasprimento del provvedimento.