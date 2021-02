Catturava cardellini, bracconiere denunciato in provincia di Enna

Dopo avere catturato 30 cardellini, specie protetta e molto ricercata per il canto e per il piumaggio colorato, un uomo è stato fermato dai carabinieri nelle campagne di Centuripe, in provincia di Enna. I militari nella sua auto hanno scoperto numerose gabbie dove erano stati rinchiusi i piccoli volatili, catturati con l'ausilio di tre cardellini utilizzati come richiamo.

La denuncia

I volatili sono stati liberati, mentre il bracconiere è stato denunciato: è accusato di uccellagione, maltrattamento di animali e detenzione di specie selvatica protetta.