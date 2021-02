Floridia, uccide cane per proteggere il gregge: denunciato pastore

Un pastore di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per uccisione di animale e porto abusivo di armi. Qualche giorno fa, l'uomo avrebbe ucciso un cane meticcio con un colpo di carabina a Floridia, nel Siracusano.

La confessione dell'uomo

L'uomo ha confessato ai militari che si trovava a pascolare il proprio gregge in quella zona e si era sentito minacciato dal cane che stava per attaccare le pecore. Così aveva preso una carabina, legalmente detenuta, esplodendo un colpo verso il cane, senza la volontà di ucciderlo ma solo per spaventarlo. Il proiettile invece ha colpito l'animale al polmone. A nulla sono serviti i soccorsi della padrona e di alcune persone presenti in zona che, dopo aver sentito lo sparo, hanno udito i guaiti del meticcio e lo hanno visto tornare verso casa ormai quasi esanime.