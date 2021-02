Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dei 102 migranti sbarcati ieri ad Augusta dalla Aita Mari, 21 sono risultati positivi al Covid al termine dei controlli sanitari. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:24 - Migranti, 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta

Dei 102 migranti sbarcati ieri ad Augusta dalla Aita Mari, 21 sono risultati positivi al Covid al termine dei controlli sanitari. I 102 erano stati soccorsi nel Canale di Sicilia, dove il loro barcone rischiava di affondare. Come disposto dai protocolli sanitari, dopo i tamponi i migranti sono stati trasferiti sulla nave quarantena Rapsody che si trova ormeggiata ad Augusta. Sedici minori non accompagnati, portati al centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa). Un migrante è stato ricoverato in ospedale per ustioni. Per due donne in gravidanza non è stato necessario il ricovero.