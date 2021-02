Aci Catena, avevano mezzo chilo di marijuana in casa: due arresti

In manette fratello e sorella. Invece, a Catania è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 32 anni

In provincia di Catania, ad Aci Catena, i carabinieri hanno arrestato due persone, fratello e sorella, rispettivamente di 38 e 41 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato 550 grammi circa di marijuana, materiale per confezionare dosi e 1.825 euro ritenuti provento della vendita della droga.

Droga e rivoltella a casa, un arresto a Catania

Invece, a Catania i carabinieri hanno arrestato un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e ricettazione di armi da fuoco. Durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati sequestrati circa 30 grammi di marijuana, 335 euro e una pistola a salve Bruni priva di tappo rosso e con 10 colpi a salve nel caricatore. Nel pianerottolo antistante l'abitazione, i carabinieri hanno anche trovato una pistola a tamburo marca Colt con matricola abrasa, che l'uomo ha detto essere del nonno defunto.