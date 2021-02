Catania, aveva una serra indoor nella casa al mare: arrestato

La serra era munita di ogni impianto necessario per la coltivazione: lampade per la corretta temperatura, sistema di ventilazione e impianto irriguo

A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, A.G., per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Nella sua abitazione al mare, nella contrada di Vaccarizzo l'uomo aveva realizzato una serra indoor, munita di ogni impianto necessario per la coltivazione: lampade per la corretta temperatura, sistema di ventilazione e impianto irriguo, oltre ai vari concimi necessari per le 81 piante di canapa indiana trovate nel posto alte tra i 120 e i 160 centimetri. Inoltre, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica per l'alimentazione degli impianti.

Arrestato spacciatore nel quartiere Librino

Nel quartiere Librino invece è stato arrestato da agenti di polizia uno spacciatore di cocaina di 46 anni, appartenente a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate dosi di droga e 15 munizioni calibro 9 per 21. E' stato indagato anche per furto di energia elettrica perché la sua abitazione era allacciata abusivamente alla rete Enel. Un suo 'collaboratore' è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione nella casa dell'arrestato si sono presentati dei 'clienti' che sono stati sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19. A uno di loro è stata sequestrata l'auto perché priva di assicurazione. Un assuntore di droga di 54 anni è stato arrestato per avere violato, per comprare della cocaina, la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno in un paese della provincia di Catania a cui era sottoposto.