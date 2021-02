Augusta, 74enne trovato con 2 scatole di farmaco oppiaceo: arrestato

I carabinieri di Augusta hanno arrestato un uomo di 74 anni, A. C. P., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un'auto, nella tasca del giubbotto aveva due confezioni di un farmaco oppioide dal nome commerciale "Oxycontin", a base di ossicodone che, spiegano i carabinieri, "ha potenza 2 o 3 volte superiore alla morfina, se assunto con un cocktail di marijuana ed alcol diventa un potente stupefacente ad elevato livello di dipendenza". Ogni compressa ha un valore di spaccio stimato in circa 50 euro quindi le due scatole avrebbero potuto fruttare a Passanisi più di tremila euro.