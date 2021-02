Caso Gregoretti: Salvini, Di Maio e Lamorgese in aula a Catania

Il ministro dell'Interno e il ministro degli Esteri saranno sentiti dal Gup come testimoni nell'ambito dell'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio del leader della Lega, imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti dalla nave nel luglio del 2019. "Spero che si ricordino. Altri non ricordavano”, il commento di Salvini

È iniziata alle 9, nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona per i ritardi nello sbarco dei 131 migranti a bordo della nave Gregoretti nel luglio del 2019 (LE TAPPE). Convocati dal gup Nunzio Sarpietro, in qualità di testimoni, anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e, l'allora vice premier e attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Spero che si ricordino. Altri non ricordavano”, ha dichiarato Salvini alla vigilia dell'udienza. "Spero che nessuno cambi atteggiamento per il fatto che la Lega e Salvini potessero essere prima all'opposizione e poi in maggioranza. I fatti sono fatti, la realtà è realtà…”, ha aggiunto il leader della Lega.

Nell'ambito dello stesso procedimento sono stati già ascoltati, sempre come testimoni, gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta, e l’ex premier Giuseppe Conte.