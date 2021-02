Maltratta i genitori per ottenere denaro: arrestato a Catania

Maltrattava i genitori, padre di 68 anni e madre di 66, che lo avevano accolto in casa dopo la separazione dalla moglie, sottoponendoli a vessazioni e aggressioni fisiche per farsi consegnare denaro per comprare alcol e droga. Per questo un 37enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce.

Gli abusi

L'ennesimo episodio di violenza è avvenuto questa mattina. Grazie a una segnalazione al 112, i militari sono intervenuti nell'abitazione e l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese (Palermo). La madre ha dovuto far ricorso alle cure del 118 per contusioni ed escoriazioni nella schiena, in una gamba e nella testa.