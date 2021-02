Siracusa, 885 grammi cocaina in giardino: arrestato

I controlli si sono concentrati nel giardino dove c'era un tavolo in calcestruzzo. Sollevandolo gli agenti hanno trovato in una cavità numerosi involucri contenenti la cocaina, la pistola e i soldi

A Siracusa la polizia ha arrestato un uomo, M.P. di 31 anni. Nella sua abitazione hanno trovato 885 grammi di cocaina, una pistola a tamburo priva di matricola, e oltre cinquemila euro in banconote di vario taglio. Secondo la polizia il quantitativo avrebbe fruttati nel mercato oltre 80mila euro euro.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo è stato fermato a bordo di una auto di grossa cilindrata, addosso aveva circa duemila euro, troppi per un disoccupato. I poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare con un cane antidroga. I controlli si sono concentrati nel giardino dove c'era un tavolo in calcestruzzo. Sollevandolo gli agenti hanno trovato in una cavità numerosi involucri contenenti la cocaina, la pistola e i soldi.