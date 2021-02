Etna, riapre l’aeroporto di Catania. Città coperta dalla cenere

Riapre questa mattina l’aeroporto di Catania dopo la chiusura di ieri sera a seguito della spettacolare eruzione dell’Etna (LE FOTO), che ha coperto la città e diversi centri della provincia con uno strato di cenere e lapilli. Lo scalo ha ripreso la piena attività a partire dalle 9, come deciso dall'unità di crisi, consentendo così l'arrivo del volo EasyJet proveniente da Milano Malpensa. Le operazioni di bonifica della pista sono andate avanti tutta la notte con l'impiego di sei spazzatrici e di due mezzi per il supporto tecnico, oltre che di dieci unità che hanno lavorato incessantemente per rimuovere la grande quantità di cenere vulcanica. Intanto, l'Ingv ha abbassato l'allerta 'Vona' (Volcano Observatory Notice for Aviation) per lo spazio aereo, passato dal rosso di ieri all’arancione.

Oggi cominceranno anche le pulizie delle strade della città e la conta dei danni a veicoli, immobili, coltivazioni e altro. Ieri sera, "considerata la copiosa caduta" di materiale, per tutelare l’incolumità pubblica il sindaco Salvo Pogliese aveva disposto, tramite un’ordinanza, il divieto alla circolazione per i mezzi a due ruote.