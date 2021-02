Partinico, ha 900 grammi di marijuana e una rivoltella: arrestato

Due arresti anche a Siracusa e Avola. In manette un ragazzo di 20 anni e un uomo di 47 anni

A Partnico, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni, G.G., trovato in possesso di 900 grammi di marijuana, una rivoltella senza matricola e 185 euro. Il giovane è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.

Due arresti a Siracusa

Non solo. A Siracusa ha arrestato un ragazzo di 20 anni. In seguito a una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato 25 grammi di hashish, 5,20 grammi di cocaina e quattro piante di marijuana con infiorescenza. Ad Avola, invece, è stato arrestato un 47enne. All'interno del veicolo sul quale viaggiava, sono stati trovati 20 grammi di cocaina nascosta all'interno del vano motore.