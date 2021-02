Droga: in auto con 400 grammi di cocaina, fermato nel Palermitano

Fermato per un controllo anticovid, è stato trovato in possesso di 400 grammi di cocaina e per questo è stato arrestato. E' successo vicino a Villagrazia di Palermo. L'uomo, M.D.M., 44enne di Mazara del Vallo (Trapani), ha detto di essere lì prima per fare visita alla madre, poi alla sorella. Insospettiti, i militari del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di Palermo hanno fatto scattare la perquisizione dell'auto al cui interno sono stati trovati due involucri neri con dentro la cocaina.