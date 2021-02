Catania, vendeva eroina a pazienti del Sert: arrestata

A Catania una donna di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri perché vendeva eroina, a 40 euro a dose, a pazienti in cura al Sert. La donna è stata arrestata in flagranza di reato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ai clienti aveva lasciato il suo numero di cellulare. Ricevuta la richiesta telefonica dal cliente, lo raggiungeva in auto in un posto convenuto e lì effettuava lo scambio dose-denaro.

L'arresto

La donna è stata bloccata mentre cedeva alcune dosi di eroina in cambio di denaro a due acquirenti, fermati subito dopo lo scambio con la droga appena acquistata. Bloccata e perquisita sul posto, è stata trovata in possesso di circa 800 euro in contanti e di un'altra dose di eroina. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestata è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.