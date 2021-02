Donna uccisa in casa a Palermo, inquirenti: accoltellata per gelosia

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del femminicidio compiuto ieri a Palermo da Salvatore Baglione, 37 anni, che ha ucciso la moglie, Piera Napoli di 32 anni, nel corso di lite. A quanto si apprende, la donna si trovava nella stanza da bagno e avrebbe detto al marito che non lo amava più e che aveva deciso di lasciarlo. L'uomo ieri sera è stato fermato e portato in carcere al Pagliarelli.

L'interrogatorio

L'indagato sostiene che era a conoscenza di una relazione extraconiugale della consorte che andava avanti da quattro mesi. L'uomo lo ha raccontato al pm Federica Paiola e al capitano della compagnia dei carabinieri di San Lorenzo, Simone Calabrò nel corso dell'interrogatorio.

L'omicidio

Mentre la donna era seduta in bagno il marito, sostiene l'accusa, ha preso un coltello di 35 centimetri con una lama di 20 e le ha inferto diverse coltellate sul viso, al capo e sul tronco. Non appena ha visto che la moglie non si muoveva più ha coperto il corpo, ha nascosto il coltello sporco di sangue in un soppalco nello sgabuzzino, si è cambiato e ripulito e a questo punto pare abbia svegliato i figli, che a suo dire non si erano accorti di nulla e li ha accompagnati dai nonni. Questo particolare è al centro di indagini da parte dei carabinieri. Non si sa se tutti i figli, o uno di loro fosse o meno in casa.

La confessione

Una volta tornato a casa l'uomo si è preparato una valigia con dentro alcuni indumenti e si è presentato alla caserma Uditore dicendo subito ai carabinieri di aver ucciso la moglie e rivelando ai militari dove si trovava il coltello. La valigia, ha detto ai militari dell'Arma, serviva per quando sarebbe andato in carcere. I carabinieri arrivati in casa con il pm e il medico legale hanno trovato nella stanza da bagno la scena descritta dal 37enne. Nel pavimento c'era il cadavere della donna coperto che presentava evidenti tracce di colpi di arma da taglio. Nello sgabuzzino è stata trovato il coltello sporco di sangue.