Catania, assaltato ufficio postale con un escavatore: un arresto

Usando un escavatore rubato poco prima, ladri hanno divelto un'intera parete di un ufficio postale a Catania riuscendo a raggiungere la cassaforte. E' successo la notte scorsa nel rione Librino. L'intervento dei carabinieri però ha fatto sì che la banda non riuscisse a portare a termine il colpo, abbandonando il mezzo ancora in azione con la cassaforte nella benna. I carabinieri hanno arrestato il manovratore, F. C., 55 anni. Nel bancomat c'erano circa 20mila euro.

I sequestri

Sono stati sequestrati l'escavatore, risultato rubato nel rione San Cristoforo, il camion utilizzato per il suo trasporto e un'auto con cui i banditi sono arrivati e che sarebbe stata utilizzata per la fuga. Indagini dei carabinieri, intervenuti con tre pattuglie dopo segnalazioni al 112, sono in corso per identificare i complici dell'arrestato. Tra loro certamente due 'vedette' che sono fuggite a piedi all'arrivo dei militari dell'Arma, ma non si esclude la partecipazione di altri.