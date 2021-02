Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sale lievemente il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 836 su 25.710 tamponi processati. Le persone decedute che erano positive sono 23. Nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.657. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sale lievemente il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 836 su 25.710 tamponi processati. Le persone decedute che erano positive sono 23. Nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.657. Il totale degli attualmente positivi è 39.266. I guariti sono 1.101. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.405; 21 in meno rispetto a ieri ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 177. La distribuzione nelle province vede Catania con 244 casi Palermo 254, Messina 110, Trapani 60, Siracusa 64, Ragusa nove, Caltanissetta 60, Agrigento 27, Enna otto.