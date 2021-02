Ovile abusivo a Messina, 11 agnelli uccisi da cani randagi

L'allevatore è stato denunciato per reato ambientale e maltrattamento di animali e l'ovile sottoposto a sequestro giudiziario

A Messina la polizia municipale ha scoperto un allevamento abusivo di ovini in contrada Serri a Sperone. E un ovile di 500 metri quadrati realizzato abusivamente da oltre tre anni. Si trovava accanto a un complesso residenziale con recinzioni improvvisate costituite da pedane lignee e reti da letto e ospitava oltre un centinaio di ovini.

Il ritrovamento

Inoltre, nella struttura gli agenti hanno trovato le carcasse di 11 agnelli che, probabilmente, erano stati aggrediti e uccisi da cani randagi. Sul posto sono intervenuti veterinari dell'Asp per accertare le cause della morte e verificare le condizioni di detenzione degli animali nella struttura. L'allevatore è stato denunciato per reato ambientale e maltrattamento di animali e l'ovile sottoposto a sequestro giudiziario.